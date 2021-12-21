BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
21.12.2021 20:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 21 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985326
BIST
12:361.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 25,20
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
12:3611,5501
En Yüksek
|Değişim
|: -5,25%
|| -0,6398
|Açılış
|: 11,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
12:3613,1091
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -0,7310
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
12:36672,21
En Yüksek
|Değişim
|: -5,03%
|| -35,59
|Açılış
|: 672,82
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler12:36
|PENTA
|359,70
|28.334.753
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.381.945
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.208.969
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|KATMR
|1,44
|35.851.146
|% 9,09
|
|DOCO
|1.027,20
|43.049.740
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.506.251
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,35
|69.389.564
|% -9,62
|
|GSDHO
|2,83
|100.210.351
|% -5,67
|
|GARAN
|11,96
|1.902.945.565
|% 0,67
|
|SISE
|13,33
|1.317.899.505
|% 0,38
|
|EREGL
|26,08
|1.124.389.870
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,21
|884.762.133
|% -0,97
|
|TUPRS
|147,90
|857.575.945
|% -1,20
|
|YKBNK
|3,56
|586.596.639
|% 2,30
|
|GARAN
|11,96
|1.902.945.565
|% 0,67
|
|SISE
|13,33
|1.317.899.505
|% 0,38
|
|KRDMD
|9,21
|884.762.133
|% -0,97
|
|DOHOL
|2,80
|259.969.947
|% 0,72
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5351
|11,5501
|% -5,25
|
|Euro
|13,0794
|13,1091
|% -5,28
|
|Sterlin
|15,4360
|15,5134
|% -5,03
|
|Frank
|12,4990
|12,5742
|% -5,45
|
|Riyal
|3,0711
|3,0865
|% -5,20
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,64
|
|Altın Gr.
|673
|673
|-34,48
|
|Cumhuriyet
|4.487
|4.555
|-350,00
|
|Tam
|4.457
|4.587
|-351,44
|
|Yarım
|2.154
|2.219
|-170,00
|
|Çeyrek
|1.081
|1.109
|-85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,50
|8,51
|-0,45
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,25
|