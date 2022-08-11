BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
11.08.2022 14:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 11 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_TOASO0822 0A8E1942001CDC46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054590
BIST
14:532.861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 31,45
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:5317,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0971
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
14:5318,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1553
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:531.036,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.036,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.036,73
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:53
|BARMA
|43,56
|7.146.149
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|126.028.107
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|432.882.364
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.976.327
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|182.779.487
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|203.345.629
|% -9,98
|
|PAMEL
|189,00
|13.774.334
|% -9,13
|
|KZBGY
|31,72
|45.502.958
|% -9,06
|
|OLMK
|11,66
|50.210.925
|% -8,91
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,80
|4.415.760.569
|% 1,08
|
|AKBNK
|10,03
|1.787.912.717
|% 2,35
|
|YKBNK
|5,60
|1.650.877.189
|% 3,51
|
|SASA
|52,90
|1.561.140.612
|% 0,19
|
|SISE
|24,32
|1.389.919.975
|% 1,33
|
|YKBNK
|5,60
|1.650.877.189
|% 3,51
|
|EKGYO
|3,62
|901.805.559
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,20
|833.124.960
|% 0,24
|
|AKBNK
|10,03
|1.787.912.717
|% 2,35
|
|ISCTR
|6,14
|1.095.947.049
|% 1,66
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9556
|17,9661
|% 0,54
|
|Euro
|18,5554
|18,5701
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,8715
|21,9812
|% 0,49
|
|Frank
|19,0210
|19,1356
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7662
|4,7901
|% 0,56
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.009
|-6,00
|
|Tam
|6.948
|6.999
|15,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,06
|
|B. Petrol
|98,41
|98,41
|1,01
|
Seans Raporu
14:53
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15:08DENGE
Yüzde 6.35 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 366, 948 adet işlem
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15:07XU100
Endeks 2, 861 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 35, 935.00 milyon TL de
-
15:06EDIP
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 104, 835 adet işlem
-
15:05ORGE
Yüzde 5.47 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 700, 448 adet işlem
-
15:04KONKA
Yüzde 4.39 oranında artışla 25.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 011, 323 adet işlem