BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
10.08.2022 15:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 10 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_USDTRY0922 0A8DF502001A5792
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054134
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0797
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1339
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.032,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.032,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9393
|17,9410
|% 0,40
|
|Euro
|18,5200
|18,5476
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,8574
|21,9671
|% 0,42
|
|Frank
|19,0155
|19,1301
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-3,48
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|2,41
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.909
|6.986
|2,00
|
|Yarım
|3.367
|3.415
|1,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,35
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,52
|