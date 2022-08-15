BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
15.08.2022 12:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 15 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_ODAS0822 0A8EA842000E2EB1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055377
BIST
13:172.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,84
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
13:1717,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
13:1718,3188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0821
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
13:171.026,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -12,42
|Açılış
|: 1.026,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.025,72
BIST En Aktif Hisseler13:17
|CMBTN
|240,30
|4.794.225
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|674.609
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|259.641.747
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|4.594.185
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|33.989.642
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|540.240.699
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|78.058.251
|% -9,96
|
|BALAT
|11,15
|314.092
|% -7,08
|
|AKENR
|1,85
|48.299.019
|% -6,57
|
|BRMEN
|1,81
|198.115
|% -5,73
|
|THYAO
|62,50
|2.099.134.322
|% 0,16
|
|ODAS
|4,39
|1.212.329.785
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,64
|1.040.722.349
|% 0,91
|
|AKBNK
|10,19
|731.338.403
|% 1,90
|
|ASELS
|24,78
|690.514.319
|% 0,90
|
|ODAS
|4,39
|1.212.329.785
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,56
|661.992.418
|% 0,56
|
|GSRAY
|6,64
|1.040.722.349
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,45
|656.248.153
|% -3,89
|
|YKBNK
|5,49
|654.471.214
|% 0,92
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9592
|17,9634
|% 0,17
|
|Euro
|18,3074
|18,3188
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,6115
|21,7199
|% -0,38
|
|Frank
|18,9207
|19,0347
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,18
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-26,96
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,20
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|-74,00
|
|Tam
|6.897
|6.953
|-39,00
|
|Yarım
|3.361
|3.399
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,32
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,28
|
|B. Petrol
|93,95
|93,95
|-4,20
|