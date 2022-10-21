BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
21.10.2022 12:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören F_XU0300223 sözleşmesinde 21 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereği iptal edilmiştir.
İşlem Numaraları
0A9815C20007D832
0A9815C20007D833
0A9815C20007D834
0A9815C20007D83D
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073256
BIST
14:003.919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 17,83
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.931
En Düşük
3.888
14:0018,6058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
14:0018,1548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0533
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1060
14:00972,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,90
|Açılış
|: 972,38
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KTSKR
|44,90
|111.744.155
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|240.387.853
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|40.829.840
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|15.183.679
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|72.211.892
|% 9,97
|
|ETILR
|8,76
|64.870.475
|% -5,60
|
|OZGYO
|3,63
|61.758.554
|% -3,71
|
|MZHLD
|117,60
|71.678.764
|% -3,37
|
|SNKRN
|17,76
|1.248.632
|% -3,27
|
|TIRE
|22,76
|83.981.928
|% -3,15
|
|THYAO
|98,80
|3.317.075.811
|% -0,25
|
|TUPRS
|373,40
|1.808.323.188
|% 1,41
|
|SASA
|89,35
|1.443.583.025
|% 4,81
|
|YKBNK
|9,64
|1.329.436.040
|% -0,52
|
|AKBNK
|15,61
|1.248.365.692
|% -0,89
|
|EKGYO
|4,60
|1.219.405.123
|% 2,22
|
|TSKB
|2,87
|597.336.931
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,98
|316.140.091
|% 3,66
|
|ISGYO
|7,28
|1.008.700.433
|% 9,80
|
|YKBNK
|9,64
|1.329.436.040
|% -0,52
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6009
|18,6058
|% -0,01
|
|Euro
|18,1454
|18,1548
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,6418
|20,7453
|% -0,90
|
|Frank
|18,3240
|18,4344
|% -0,72
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,08
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.626
|-2,49
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|-61,00
|
|Tam
|6.590
|6.696
|-13,00
|
|Yarım
|3.211
|3.274
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|0,43
|