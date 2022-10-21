BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören F_XU0300223 sözleşmesinde 21 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereği iptal edilmiştir.İşlem Numaraları0A9815C20007D8320A9815C20007D8330A9815C20007D8340A9815C20007D83Dhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073256BIST