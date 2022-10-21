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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

21.10.2022 12:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören F_XU0300223 sözleşmesinde 21 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereği iptal edilmiştir.
İşlem Numaraları
0A9815C20007D832
0A9815C20007D833
0A9815C20007D834
0A9815C20007D83D




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073256


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