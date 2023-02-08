BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarında 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesinin 1-c bendi gereği iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111549BIST