BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören F_XU0300823 sözleşmesinde 26 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ekte yer alan işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154035BIST