BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
26.05.2023 11:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören F_XU0300823 sözleşmesinde 26 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ekte yer alan işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154035
BIST
14:464.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 66,19
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4620,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1000
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4621,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1108
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:461.256,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.256,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:44
|KLRHO
|30,48
|184.848.540
|% 9,96
|
|ADEL
|108,00
|17.780.973
|% 8,49
|
|EKGYO
|6,90
|1.485.977.460
|% 6,81
|
|KZBGY
|17,30
|93.206.146
|% 6,66
|
|TMSN
|49,48
|87.406.462
|% 6,64
|
|SAMAT
|19,01
|263.914.741
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.776
|% -9,97
|
|CANTE
|23,14
|195.829.560
|% -5,16
|
|TLMAN
|47,86
|17.382.254
|% -4,38
|
|RALYH
|60,60
|30.725.515
|% -3,66
|
|THYAO
|137,60
|2.883.660.852
|% 2,61
|
|EKGYO
|6,90
|1.485.977.460
|% 6,81
|
|SASA
|49,86
|1.473.997.094
|% 2,55
|
|ASELS
|41,92
|1.080.833.353
|% 4,17
|
|SMRTG
|74,95
|1.062.214.257
|% 0,47
|
|EKGYO
|6,90
|1.485.977.460
|% 6,81
|
|ISCTR
|10,38
|789.341.969
|% -0,38
|
|KLGYO
|2,13
|124.907.185
|% 0,95
|
|HALKB
|12,21
|709.377.949
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,99
|523.669.872
|% -0,33
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0190
|20,0308
|% 0,52
|
|Euro
|21,5186
|21,5276
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,6964
|24,8202
|% 0,85
|
|Frank
|22,0783
|22,2113
|% 0,73
|
|Riyal
|5,3193
|5,3460
|% 0,36
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|10,06
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|12,72
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.056
|9.305
|-77,28
|
|Yarım
|4.451
|4.600
|18,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.293
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|0,36
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,63
|
Seans Raporu
14:44
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14:59KATMR
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14:57XU100
Endeks 4, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 342.00 milyon TL de
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14:57SANEL
Yüzde 5.35 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 478, 944 adet işlem
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14:55BURCE
Yüzde 4.46 oranında artışla 105.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 290, 120 adet işlem