BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 17 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.Sözleşme İşlem NoF_XSD251223 0AC2464400024CE0F_XSD251223 0AC2464400024FB5F_XSD251223 0AC2464400028D21F_XSD251223 0AC2464400028D22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186332BIST