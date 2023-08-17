BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
17.08.2023 11:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 17 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_XSD251223 0AC2464400024CE0
F_XSD251223 0AC2464400024FB5
F_XSD251223 0AC2464400028D21
F_XSD251223 0AC2464400028D22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186332
BIST
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14:357.771
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 108,25
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
14:3527,1006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0576
|Açılış
|: 27,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
14:3529,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1422
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
14:351.654,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.654,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler14:35
|GSRAY
|6,85
|360.883.000
|% 10,04
|
|FZLGY
|19,69
|676.592.251
|% 10,00
|
|SDTTR
|356,40
|1.535.185.902
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|327.885.803
|% 10,00
|
|INVEO
|36,30
|175.639.644
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|5.848.399
|% -9,98
|
|GMTAS
|12,18
|22.910.746
|% -4,69
|
|ALKIM
|36,92
|101.181.726
|% -4,60
|
|IZMDC
|8,25
|330.080.831
|% -4,51
|
|MTRYO
|7,67
|5.340.059
|% -4,13
|
|THYAO
|260,50
|6.659.047.535
|% 2,36
|
|EREGL
|43,14
|5.119.068.207
|% 3,55
|
|TUPRS
|122,20
|4.475.617.301
|% 2,52
|
|ASTOR
|135,60
|4.412.569.131
|% 3,27
|
|YKBNK
|16,52
|2.742.552.526
|% 1,60
|
|ZOREN
|5,13
|1.860.358.604
|% 4,06
|
|SKBNK
|4,22
|1.004.852.517
|% 2,43
|
|EKGYO
|8,99
|1.947.375.923
|% 1,35
|
|YKBNK
|16,52
|2.742.552.526
|% 1,60
|
|ADESE
|2,00
|305.328.764
|% -0,50
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0956
|27,1006
|% 0,21
|
|Euro
|29,5566
|29,5791
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4430
|34,6158
|% 0,24
|
|Frank
|30,7236
|30,9087
|% 0,26
|
|Riyal
|7,2048
|7,2409
|% 0,11
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|6,68
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|-27,00
|
|Tam
|11.088
|11.149
|25,00
|
|Yarım
|5.561
|5.600
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.800
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,29
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,77
|