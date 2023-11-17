BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
17.11.2023 15:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218689
BIST
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15:467.856
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 74,86
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.862
15:4628,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0673
|Açılış
|: 28,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
15:4631,2058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0577
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
15:461.835,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.835,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ANELE
|10,67
|43.420.631
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.370.167
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.075.359
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.054.839
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,40
|309.847.252
|% -9,93
|
|THYAO
|253,25
|8.268.863.625
|% 3,66
|
|MIATK
|676,50
|2.930.772.917
|% -3,63
|
|REEDR
|30,82
|2.604.221.370
|% 3,77
|
|TUPRS
|154,30
|2.242.096.053
|% 0,13
|
|MARBL
|20,78
|2.208.042.089
|% -2,44
|
|EKGYO
|7,54
|956.415.221
|% 0,00
|
|MARBL
|20,78
|2.208.042.089
|% -2,44
|
|IHLAS
|1,49
|128.675.377
|% 0,68
|
|REEDR
|30,82
|2.604.221.370
|% 3,77
|
|IHLGM
|2,08
|163.741.445
|% 1,96
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6879
|28,6984
|% 0,15
|
|Euro
|31,1863
|31,1949
|% 0,15
|
|Sterlin
|35,5714
|35,7498
|% 0,33
|
|Frank
|32,1968
|32,3907
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6276
|7,6659
|% 0,12
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|910,19
|911,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,45
|1.064,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,52
|78,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.989,91
|1.990,23
|% 0,66
|