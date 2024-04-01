BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
01.04.2024 15:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 01 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265070
BIST
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15:579.128
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -14,62
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5731,9568
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,4416
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5734,5135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,5235
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:572.314,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,32
|Açılış
|: 2.314,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:57
|SELVA
|17,05
|51.925.231
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.246.458
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|91.194.688
|% 9,93
|
|EUKYO
|27,98
|12.430.300
|% 8,20
|
|UFUK
|239,40
|9.481.159
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.356.735
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|637.843.322
|% -9,98
|
|SODSN
|193,00
|8.790.463
|% -9,98
|
|ORMA
|184,20
|2.993.771
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,33
|2.392.795.757
|% -6,42
|
|PGSUS
|820,50
|1.814.172.758
|% 0,92
|
|ASTOR
|97,60
|1.652.037.409
|% 1,72
|
|MIATK
|66,00
|1.442.107.133
|% -3,44
|
|KONTR
|237,70
|1.362.984.088
|% 1,36
|
|EKGYO
|9,33
|2.392.795.757
|% -6,42
|
|IHLGM
|1,28
|70.431.548
|% -8,57
|
|PEKGY
|12,45
|637.843.322
|% -9,98
|
|HALKB
|12,99
|636.015.169
|% -4,20
|
|KOZAL
|22,04
|1.037.049.648
|% -5,41
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9479
|31,9568
|% -1,36
|
|Euro
|34,4471
|34,5135
|% -1,49
|
|Sterlin
|39,9446
|40,1448
|% -3,67
|
|Frank
|35,0979
|35,2739
|% -3,63
|
|Riyal
|8,4448
|8,4872
|% -3,51
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:57
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