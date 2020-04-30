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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

30.04.2020 10:07
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )

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VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

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Açıklamalar

Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Nisan 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 30 Nisan 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli

DolarTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EuroTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

RubleTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

YuanTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST30 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Banka Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Sınai Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

SASX10 Endeksi Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

1 Aylık TLREF Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Çelik Hurda Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Pay Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

-------
-------

DolarTL Opsiyon
Nakdi uzlaşma

BIST30 Endeks Opsiyon 
Nakdi uzlaşma

Pay Opsiyon
Fiziki teslimat

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.
Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.
Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 4 Mayıs 2020 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841401


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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6846 8,7281 % 0,51  
Frank 7,1593 7,2024 % 0,71  
Riyal 1,8533 1,8626 % 0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 3,21  
Altın Gr. 385 386 2,77  
Cumhuriyet 2.471 2.529 16,50  
Tam 2.536 2.591 16,90  
Yarım 1.236 1.266 8,20  
Çeyrek 620 633 4,20  
Gümüş.Ons 15,28 15,33 0,00  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,03  
B. Petrol 26,13 26,13 1,91  
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