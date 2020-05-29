BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSon İşlem Günü ve Vade Sonu UyarısıBorsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Mayıs 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 29 Mayıs 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.Sözleşme ListesiUzlaşma ŞekliDolarTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEuroTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaRubleTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaYuanTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaGBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaAylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem*Nakdi uzlaşma1 Aylık TLREF Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaÇelik Hurda Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaAnadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlemFiziki teslimatMakarnalık Buğday Vadeli İşlemFiziki teslimatEge Pamuk Vadeli İşlemFiziki teslimatPay Vadeli İşlemFiziki teslimat------------DolarTL OpsiyonNakdi uzlaşmaPay OpsiyonFiziki teslimat*Son işlem günü 29.05.2020 tarihi olan Mayıs vadeli Aylık Baz Yük Elektrik vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyonlar 01.06.2020 tarihinde kapatılacaktır.Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 01 Haziran Pazartesi gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 01 Haziran 2020 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847575BIST