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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

30.09.2020 10:10
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )

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VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Eylül 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 30 Eylül 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli

DolarTL Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
EuroTL Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma

EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma

RubleTL Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma

YuanTL Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma

GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma

Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma

1 Aylık TLREF Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma

Çelik Hurda Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma

Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Fiziki Teslimat
Makarnalık Buğday Vadeli İşlem Fiziki Teslimat

Pay Vadeli İşlem Fiziki Teslimat*

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DolarTL Opsiyon Nakdi Uzlaşma

Pay Opsiyon Fiziki Teslimat

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.
Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.
Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
*Öte yandan 17/09/2020 tarihli ve 2020/59 sayılı Duyurumuz kapsamında, Trakya Cam Sanayi A.Ş.(TRKCM), Soda Sanayi A.Ş.'nin (SODA) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşmeleri nedeniyle TRKCM ve SODA paylarına dayalı Aralık vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlar 30 Eylül 2020 normal seans gün sonunda nakdi uzlaşma ile sonlandırılacaktır.
Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 01 Ekim Perşembe gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 01 Ekim 2020 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
 
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877349


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Frank 8,4046 8,4552 % -0,68  
Riyal 2,0690 2,0794 % -0,35  
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13:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.885 -13,68  
Altın Gr. 471 471 -5,24  
Cumhuriyet 3.122 3.169 -32,00  
Tam 3.106 3.185 -35,73  
Yarım 1.501 1.540 -17,28  
Çeyrek 753 770 -8,64  
Gümüş.Ons 23,71 23,73 -0,47  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,15  
B. Petrol 40,97 40,97 -0,59  
Seans Raporu 13:19
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