BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSon İşlem Günü ve Vade Sonu UyarısıBorsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Eylül 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 30 Eylül 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.Sözleşme ListesiUzlaşma ŞekliDolarTL Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaEuroTL Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaEUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaRubleTL Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaYuanTL Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaGBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaAylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma1 Aylık TLREF Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaÇelik Hurda Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaAnadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Fiziki TeslimatMakarnalık Buğday Vadeli İşlem Fiziki TeslimatPay Vadeli İşlem Fiziki Teslimat*----- -----DolarTL Opsiyon Nakdi UzlaşmaPay Opsiyon Fiziki TeslimatSöz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.*Öte yandan 17/09/2020 tarihli ve 2020/59 sayılı Duyurumuz kapsamında, Trakya Cam Sanayi A.Ş.(TRKCM), Soda Sanayi A.Ş.'nin (SODA) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşmeleri nedeniyle TRKCM ve SODA paylarına dayalı Aralık vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlar 30 Eylül 2020 normal seans gün sonunda nakdi uzlaşma ile sonlandırılacaktır.Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 01 Ekim Perşembe gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 01 Ekim 2020 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877349BIST