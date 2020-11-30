BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSon İşlem Günü ve Vade Sonu UyarısıBorsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Kasım 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 30 Kasım 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.Sözleşme ListesiUzlaşma ŞekliDolarTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEuroTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaRubleTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaYuanTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaGBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaAylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlemNakdi uzlaşma1 Aylık TLREF Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaÇelik Hurda Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaPay Vadeli İşlemFiziki teslimat------ ------DolarTL OpsiyonNakdi uzlaşmaPay OpsiyonFiziki teslimatSöz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 01 Aralık Salı gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerineilişkin detaylı bilgiye http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 01 Aralık 2020 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890480BIST