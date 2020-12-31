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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

31.12.2020 09:55



BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )

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VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

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Açıklamalar

Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Aralık 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 31 Aralık 2020   normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli

DolarTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EuroTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

RubleTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

YuanTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST30 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

SASX 10 Endeksi Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

1 Aylık TLREF Vadeli İşlem 
Nakdi uzlaşma

Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Çelik Hurda Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

Makarnalık Buğday Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

Ege Pamuk Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

Pay Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

-------
-----

BIST30 Endeks Opsiyon
Nakdi uzlaşma

DolarTL Opsiyon
Nakdi uzlaşma

Pay Opsiyon
Fiziki teslimat

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.
Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.
Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 04 Ocak Pazartesi gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 04 Ocak 2021 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895936


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Frank 8,3271 8,3772 % -0,12  
Riyal 1,9577 1,9675 % -0,23  
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10:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 0,60  
Altın Gr. 447 447 -2,63  
Cumhuriyet 2.959 3.004 14,00  
Tam 2.946 3.020 15,14  
Yarım 1.424 1.461 7,32  
Çeyrek 714 731 3,67  
Gümüş.Ons 26,48 26,51 -0,14  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,07  
B. Petrol 51,52 51,52 -0,11  
Seans Raporu 10:43
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