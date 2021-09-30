BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
30.09.2021 10:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )
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Türkçe
VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Eylül 2021 olan aşağıdaki sözleşmeler 30 Eylül 2021 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli
DolarTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
EuroTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
RubleTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
YuanTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
1 Aylık TLREF Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem
Fiziki teslimat
Makarnalık Buğday Vadeli İşlem
Fiziki teslimat
Pay Vadeli İşlem
Fiziki teslimat
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DolarTL Opsiyon
Nakdi uzlaşma
Pay Opsiyon
Fiziki teslimat
Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.
Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.
Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 1 Ekim Cuma gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 1 Ekim 2021 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965830
BIST