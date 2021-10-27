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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

27.10.2021 11:27



BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )

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VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

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Açıklamalar

Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Ekim 2021 olan aşağıdaki sözleşmeler 27 Ekim 2021 [1] normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli

DolarTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
EuroTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
RubleTL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
YuanTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
Dolar/Ons Gümüş Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
Dolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem  Nakdi uzlaşma
Dolar/Ons Platin Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
BIST30 Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
SASX10 Endeksi Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
1 Aylık TLREF Vadeli İşlem [1] Nakdi uzlaşma
Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem [2] Nakdi uzlaşma
DolarTL Vadeli İşlem Fiziki teslimat

Pay Vadeli İşlem Fiziki teslimat

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-------

DolarTL Opsiyon Nakdi uzlaşma
BIST30 Endeks Opsiyon  Nakdi uzlaşma
DolarTL Opsiyon Fiziki teslimat

Pay Opsiyon Fiziki teslimat

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.
Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.
Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 28 Ekim Perşembe gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 28 Ekim 2021 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
 
            
Önemle duyurulur.
[1] Standart vade ayı Ekim 2021 olan 1 Aylık TLREF vadeli işlem sözleşmesi 28 Ekim2021 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
  [2] Son işlem günü 27.10.2021 tarihi olan Ekim vadeli Aylık Baz Yük Elektrik vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyonlar 01.11.2021 tarihinde kapatılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972701


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Frank 10,4116 10,4743 % 1,20  
Riyal 2,5523 2,5651 % 1,24  
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Altın Ons 1.798 1.799 1,74  
Altın Gr. 556 556 7,71  
Cumhuriyet 3.648 3.703 44,00  
Tam 3.631 3.722 41,58  
Yarım 1.755 1.801 20,11  
Çeyrek 880 900 10,05  
Gümüş.Ons 24,06 24,09 0,01  
Gümüş Gr. 7,44 7,45 0,10  
B. Petrol 83,22 83,22 -0,65  
Seans Raporu 12:26
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