BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSon İşlem Günü ve Vade Sonu UyarısıBorsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Ekim 2021 olan aşağıdaki sözleşmeler 27 Ekim 2021 [1] normal seans gün sonunda itfa olacaktır.Sözleşme ListesiUzlaşma ŞekliDolarTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEuroTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaRubleTL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaYuanTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaGBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaDolar/Ons Gümüş Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaDolar/Ons Altın Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaAltın Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaDolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaDolar/Ons Platin Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaBIST30 Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaBIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaBIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaSASX10 Endeksi Vadeli İşlemNakdi uzlaşma1 Aylık TLREF Vadeli İşlem [1] Nakdi uzlaşmaAylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem [2] Nakdi uzlaşmaDolarTL Vadeli İşlem Fiziki teslimatPay Vadeli İşlem Fiziki teslimat--------------DolarTL Opsiyon Nakdi uzlaşmaBIST30 Endeks Opsiyon Nakdi uzlaşmaDolarTL Opsiyon Fiziki teslimatPay Opsiyon Fiziki teslimatSöz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 28 Ekim Perşembe gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 28 Ekim 2021 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.Önemle duyurulur.[1] Standart vade ayı Ekim 2021 olan 1 Aylık TLREF vadeli işlem sözleşmesi 28 Ekim2021 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.[2] Son işlem günü 27.10.2021 tarihi olan Ekim vadeli Aylık Baz Yük Elektrik vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyonlar 01.11.2021 tarihinde kapatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972701BIST