BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
29.04.2022 10:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )
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Türkçe
VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Nisan 2022 olan aşağıdaki sözleşmeler normal seans gün sonunda itfa olacaktır. 29 Nisan 2022
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli
USD/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
EUR/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
EUR/USD Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
RUB/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
CNH/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
GBP/USD Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
Altın Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
Dolar/Ons Gümüş Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
Dolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
Dolar/Ons Platin Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
SASX10 Endeksi Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
1 Aylık TLREF Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma
Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem* Nakdi uzlaşma
USD/TL Vadeli İşlem Fiziki teslimat
Pay Vadeli İşlem Fiziki teslimat
USD/TL Opsiyon Nakdi uzlaşma
BIST 30 Endeks Opsiyon Nakdi uzlaşma
USD/TL Opsiyon Fiziki teslimat
Pay Opsiyon Fiziki teslimat
* Son işlem günü 29.04.2022 tarihi olan Nisan Vadeli Aylık Baz Yük Elektrik vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyonlar 05.05.2022 tarihinde kapatılacaktır
Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır. Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır. Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır. Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır. Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 5 Mayıs Perşembe gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine
ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 5 Mayıs 2022 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bil