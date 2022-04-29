BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSon İşlem Günü ve Vade Sonu UyarısıBorsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Nisan 2022 olan aşağıdaki sözleşmeler normal seans gün sonunda itfa olacaktır. 29 Nisan 2022Sözleşme ListesiUzlaşma ŞekliUSD/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaEUR/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaEUR/USD Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaRUB/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaCNH/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaGBP/USD Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaAltın Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaDolar/Ons Altın Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaDolar/Ons Gümüş Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaDolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaDolar/Ons Platin Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaBIST 30 Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaBIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaBIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaSASX10 Endeksi Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma1 Aylık TLREF Vadeli İşlem Nakdi uzlaşmaAylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem* Nakdi uzlaşmaUSD/TL Vadeli İşlem Fiziki teslimatPay Vadeli İşlem Fiziki teslimatUSD/TL Opsiyon Nakdi uzlaşmaBIST 30 Endeks Opsiyon Nakdi uzlaşmaUSD/TL Opsiyon Fiziki teslimatPay Opsiyon Fiziki teslimat* Son işlem günü 29.04.2022 tarihi olan Nisan Vadeli Aylık Baz Yük Elektrik vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyonlar 05.05.2022 tarihinde kapatılacaktırSöz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır. Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır. Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır. Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır. Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 5 Mayıs Perşembe gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerineilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 5 Mayıs 2022 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bil