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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

31.05.2022 09:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )

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VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Mayıs 2022 olan aşağıdaki sözleşmeler 31 Mayıs 2022 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli

USD/TL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EUR/TL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EUR/USD Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

RUB/TL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

CNH/TL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

GBP/USD Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

1 Aylık TLREF Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

USD/TL Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

Pay Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

----- -----
USD/TL Opsiyon
Nakdi uzlaşma

USD/TL Opsiyon 
Fiziki teslimat

Pay Opsiyon
Fiziki teslimat

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.
Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.
Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır
Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 1 Haziran Çarşamba günü işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 1 Haziran 2022 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
Önemle duyurulur.
 
 
                  
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033498


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Tam 6.410 6.571 -31,24  
Yarım 3.098 3.179 -15,11  
Çeyrek 1.554 1.589 -7,55  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 -0,09  
Gümüş Gr. 11,35 11,37 -0,01  
B. Petrol 117 117 1,75  
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