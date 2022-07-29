BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSon İşlem Günü ve Vade Sonu UyarısıBorsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Temmuz 2022 olan aşağıdaki sözleşmeler 29 Temmuz 2022 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.Sözleşme ListesiUzlaşma ŞekliUSD/TL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEUR/TL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEUR/USD Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaRUB/TL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaCNH/TL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaGBP/USD Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaAylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem [1]Nakdi uzlaşma1 Aylık TLREF Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaUSD/TL Vadeli İşlemFiziki teslimatPay Vadeli İşlemFiziki teslimat------ ------USD/TL OpsiyonNakdi uzlaşmaUSD/TL OpsiyonFiziki teslimatPay OpsiyonFiziki teslimatSöz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 1 Ağustos Pazartesi günü işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 1 Ağustos 2022 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.Önemle duyurulur.[1] Son işlem günü 29.07.2022 tarihi olan Temmuz Vadeli Aylık Baz Yük Elektrik vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyonlar 01.08.2022 tarihinde kapatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049113BIST