Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

30.09.2022 10:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Eylül 2022 olan aşağıdaki sözleşmeler 30 Eylül 2022 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli

USD/TL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EUR/TL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EUR/USD Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

RUB/TL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

CNH/TL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

GBP/USD Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

1 Aylık TLREF Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

USD/TL Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

Pay Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

-------
-------

USD/TL Opsiyon
Nakdi uzlaşma

USD/TL Opsiyon 
Fiziki teslimat

Pay Opsiyon
Fiziki teslimat

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.
Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.
Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 3 Ekim Pazartesi günü işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 3 Ekim 2022 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066271


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.180
Değişim :  1,05% |  33,10
Açılış :  3.151  
Önceki Kapanış :  3.147  
En Yüksek
3.180 En Düşük
3.130
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 19,91 432.635.320 % 10,00  
CONSE 4,51 150.056.555 % 10,00  
ESEN 45,54 109.923.489 % 10,00  
UZERB 46,94 1.497.996 % 9,98  
EKIZ 14,45 2.580.354 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4840 18,4941 % -0,06  
Euro 18,1128 18,1247 % -0,18  
Sterlin 20,5434 20,6464 % 0,17  
Frank 18,6433 18,7557 % -1,31  
Riyal 4,9049 4,9295 % -0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.661 0,48  
Altın Gr. 987 988 -0,23  
Cumhuriyet 6.656 6.757 77,00  
Tam 6.636 6.745 13,00  
Yarım 3.229 3.297 6,00  
Çeyrek 1.619 1.649 3,00  
Gümüş.Ons 19,02 19,05 0,21  
Gümüş Gr. 11,30 11,31 0,09  
B. Petrol 85,28 85,28 -1,90  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru