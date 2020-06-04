BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
04.06.2020 18:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849201
BIST
17:59109.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 304,49
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
17:596,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
17:597,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0928
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
17:59370,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,56
|Açılış
|: 370,51
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|10,45
|78.473.939
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.436.032
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|72.235.491
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.756.988
|% 9,98
|
|AVGYO
|2,16
|41.989.756
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.124.205
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|1.258.354.055
|% 0,72
|
|ASELS
|31,80
|1.103.133.862
|% 0,13
|
|PETKM
|3,84
|947.342.624
|% 4,63
|
|GARAN
|8,15
|942.628.255
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,65
|611.686.117
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|611.686.117
|% -0,60
|
|PETKM
|3,84
|947.342.624
|% 4,63
|
|IHLGM
|1,39
|246.816.582
|% 2,21
|
|KARSN
|1,89
|282.470.183
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|162.869.789
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4763
|8,5188
|% 0,33
|
|Frank
|7,0253
|7,0676
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7923
|1,8013
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|10,44
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.437
|10,10
|
|Tam
|2.477
|2.507
|10,40
|
|Yarım
|1.209
|1.224
|5,10
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,39
|39,39
|-0,40
|