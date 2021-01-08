BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
08.01.2021 17:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2020 yılı Aralık ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898433
BIST
17:221.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,22
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:227,3356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:229,0123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0103
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:22444,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -7,42
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:22
|YESIL
|151,80
|96.399.112
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.063.877
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.173.707
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.843.848.561
|% -1,92
|
|KOZAL
|116,90
|2.296.276.612
|% 7,74
|
|GARAN
|10,78
|2.263.546.064
|% 2,47
|
|THYAO
|12,83
|1.386.254.371
|% 1,18
|
|SISE
|7,42
|1.284.369.458
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,55
|2.843.848.561
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|976.208.340
|% 3,87
|
|GARAN
|10,78
|2.263.546.064
|% 2,47
|
|PETKM
|5,24
|926.336.993
|% -0,19
|
|SISE
|7,42
|1.284.369.458
|% 0,54
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3313
|7,3356
|% -0,17
|
|Euro
|8,9994
|9,0123
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9485
|9,9984
|% 0,14
|
|Frank
|8,2670
|8,3168
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9480
|1,9578
|% -0,20
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-29,59
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-7,31
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,32
|55,32
|0,94
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 8 artarak (% 0.94 ) 1, 379
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, KONYA, YESIL, GRNYO, ERBOS, ISBIR, KRVGD, TKNSA, CMBTN, NETAS
-
17:33
TACTR, TLMAN, MRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33
BEYAZ, UFUK, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33
Bu seansda işlem gören 220 hisse senedinden 124 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 90 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem