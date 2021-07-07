BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
07.07.2021 09:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2021 yılı Haziran ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947392
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
0
En Düşük
0
18:058,6760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6542
18:0510,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0093
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2399
18:05502,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,70
|Açılış
|: 502,65
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,41
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,65
|40.368.125
|% 23,73
|
|VAKKO
|11,38
|35.029.054
|% 0,00
|
|SASA
|28,90
|333.692.096
|% 0,00
|
|VKFYO
|7,87
|12.037.362
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% 0,00
|
|ARDYZ
|52,15
|22.914.301
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,41
|14.288.489
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,05
|27.681.731
|% 0,00
|
|DOAS
|26,34
|61.666.510
|% 0,00
|
|KFEIN
|27,54
|14.677.458
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% 0,00
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% 0,00
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% 0,00
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% 0,00
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6725
|8,6762
|% -0,12
|
|Euro
|10,2578
|10,2652
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9285
|11,9884
|% -0,18
|
|Frank
|9,3429
|9,3992
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3027
|2,3142
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|5,79
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
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17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem