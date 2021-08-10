BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYabancı Yatırımcı İşlemleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956940BIST