BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
06.10.2021 11:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2021 yılı Eylül ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967295
BIST
12:291.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,54
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.376
12:298,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0560
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:2910,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0141
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:29501,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 501,60
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:29
|NUGYO
|12,43
|14.492.157
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|AKFGY
|5,17
|10.301.746
|% 7,71
|
|SEYKM
|18,00
|10.843.940
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.151.260
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|17.489.962
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,53
|921.437.555
|% 2,35
|
|KRDMD
|6,36
|473.862.704
|% 0,16
|
|GARAN
|9,17
|461.784.714
|% -1,19
|
|PETKM
|6,31
|423.703.062
|% -5,26
|
|TUPRS
|119,10
|381.210.101
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,34
|202.312.134
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,36
|473.862.704
|% 0,16
|
|PETKM
|6,31
|423.703.062
|% -5,26
|
|ODAS
|1,41
|83.841.740
|% -2,08
|
|EREGL
|16,53
|921.437.555
|% 2,35
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9200
|8,9246
|% 0,63
|
|Euro
|10,3016
|10,3068
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0492
|12,1096
|% 0,05
|
|Frank
|9,5550
|9,6126
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3712
|2,3831
|% 0,62
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-11,92
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,70
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,66
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|0,94
|