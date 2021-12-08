BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
08.12.2021 16:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2021 yılı Kasım ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981987
BIST
17:442.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 25,92
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:4413,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2086
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:4415,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3082
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:44786,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 12,08
|Açılış
|: 786,57
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:42
|BAGFS
|13,97
|11.476.463
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|864.106.790
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.981.608
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.313.057
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.881.814
|% -9,97
|
|THYAO
|20,48
|4.788.450.923
|% 6,67
|
|SISE
|14,89
|4.440.567.026
|% 1,50
|
|GARAN
|12,01
|4.409.426.835
|% 1,52
|
|ASELS
|24,12
|2.461.533.476
|% 4,51
|
|KRDMD
|9,78
|2.294.452.852
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,54
|1.870.895.470
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,64
|1.511.764.603
|% 1,96
|
|GARAN
|12,01
|4.409.426.835
|% 1,52
|
|TSKB
|1,65
|562.118.900
|% 1,85
|
|SISE
|14,89
|4.440.567.026
|% 1,50
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6985
|13,7230
|% 1,73
|
|Euro
|15,4871
|15,5215
|% 2,00
|
|Sterlin
|18,0705
|18,1612
|% 1,46
|
|Frank
|14,8110
|14,9003
|% 1,95
|
|Riyal
|3,6473
|3,6656
|% 1,75
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-2,90
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,41
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,07
|