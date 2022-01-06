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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri

06.01.2022 10:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )

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Yabancı Yatırımcı İşlemleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2021 yılı Aralık ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989206


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BIST En Aktif Hisseler10:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.078.004 % 9,97  
HUBVC 10,07 12.956.603 % 9,93  
AYGAZ 26,30 17.420.159 % 8,23  
HURGZ 2,13 14.392.050 % 5,45  
KORDS 36,06 37.118.022 % 5,44  
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10:26 Alış Satış %  
Dolar 13,7742 13,7884 % 0,88  
Euro 15,5677 15,6116 % 0,95  
Sterlin 18,6311 18,7246 % 0,99  
Frank 14,9816 15,0719 % 1,10  
Riyal 3,6709 3,6894 % 1,27  
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10:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -6,87  
Altın Gr. 798 798 2,85  
Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
Gümüş.Ons 22,60 22,62 -0,13  
Gümüş Gr. 9,98 9,99 -0,01  
B. Petrol 80,18 80,18 -0,62  
Seans Raporu 10:26
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