BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
06.01.2022 10:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2021 yılı Aralık ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989206
BIST
10:282.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.011
En Düşük
1.978
10:2813,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1091
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:2815,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1295
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:28801,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,11
|Açılış
|: 801,97
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|12.956.603
|% 9,93
|
|AYGAZ
|26,30
|17.420.159
|% 8,23
|
|HURGZ
|2,13
|14.392.050
|% 5,45
|
|KORDS
|36,06
|37.118.022
|% 5,44
|
|ELITE
|22,04
|28.884.919
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,11
|20.218.893
|% -9,08
|
|IHAAS
|10,72
|1.530.417
|% -7,82
|
|ISSEN
|12,97
|5.240.269
|% -5,33
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|THYAO
|24,62
|660.270.194
|% 3,01
|
|EREGL
|30,68
|421.470.093
|% -0,58
|
|PETKM
|9,14
|339.290.085
|% 3,39
|
|SISE
|14,47
|318.734.236
|% 0,42
|
|KRDMD
|10,27
|248.835.114
|% -0,29
|
|PETKM
|9,14
|339.290.085
|% 3,39
|
|ODAS
|1,37
|47.573.178
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,28
|70.423.626
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,49
|103.174.465
|% -0,57
|
|TSKB
|1,51
|43.506.857
|% 0,67
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7742
|13,7884
|% 0,88
|
|Euro
|15,5677
|15,6116
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,6311
|18,7246
|% 0,99
|
|Frank
|14,9816
|15,0719
|% 1,10
|
|Riyal
|3,6709
|3,6894
|% 1,27
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-6,87
|
|Altın Gr.
|798
|798
|2,85
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,18
|80,18
|-0,62
|