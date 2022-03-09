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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri

09.03.2022 12:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )

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Yabancı Yatırımcı İşlemleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2022 yılı Şubat ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008657


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 402.206 % 10,00  
GRSEL 9,07 345.494 % 9,94  
SASA 55,70 1.706.222.798 % 9,75  
ROYAL 3,60 805.097 % 9,09  
DOGUB 3,67 9.692.421 % 8,58  
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13:22 Alış Satış %  
Dolar 14,6180 14,6263 % 1,22  
Euro 16,0796 16,1025 % 1,89  
Sterlin 19,2113 19,3076 % 1,73  
Frank 15,7041 15,7987 % 1,31  
Riyal 3,8885 3,9080 % 1,20  
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13:22 Alış Satış %  
Altın Ons 2.013 2.013 -38,32  
Altın Gr. 948 948 -6,02  
Cumhuriyet 6.303 6.398 55,00  
Tam 6.257 6.418 40,52  
Yarım 3.024 3.104 19,60  
Çeyrek 1.517 1.552 9,80  
Gümüş.Ons 26,20 26,23 -0,23  
Gümüş Gr. 12,31 12,33 0,04  
B. Petrol 125 125 -3,18  
Seans Raporu 13:22
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