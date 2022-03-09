BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
09.03.2022 12:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2022 yılı Şubat ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008657
BIST
13:242.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 32,01
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:2414,6336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1830
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:2416,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2978
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
13:24949,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,94
|Açılış
|: 949,07
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler13:22
|GZNMI
|16,94
|402.206
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|345.494
|% 9,94
|
|SASA
|55,70
|1.706.222.798
|% 9,75
|
|ROYAL
|3,60
|805.097
|% 9,09
|
|DOGUB
|3,67
|9.692.421
|% 8,58
|
|SERVE
|15,30
|183.510
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|PAMEL
|99,90
|5.784.073
|% -5,58
|
|EUHOL
|2,80
|9.454.551
|% -4,76
|
|BRLSM
|9,24
|13.835.513
|% -4,25
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|THYAO
|26,12
|3.076.058.133
|% 3,24
|
|SASA
|55,70
|1.706.222.798
|% 9,75
|
|KRDMD
|14,89
|1.615.267.460
|% 2,06
|
|KOZAL
|143,30
|1.502.168.909
|% -0,90
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|ODAS
|1,47
|204.198.118
|% 3,52
|
|THYAO
|26,12
|3.076.058.133
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,69
|411.825.127
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,89
|1.615.267.460
|% 2,06
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6180
|14,6263
|% 1,22
|
|Euro
|16,0796
|16,1025
|% 1,89
|
|Sterlin
|19,2113
|19,3076
|% 1,73
|
|Frank
|15,7041
|15,7987
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8885
|3,9080
|% 1,20
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-38,32
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.303
|6.398
|55,00
|
|Tam
|6.257
|6.418
|40,52
|
|Yarım
|3.024
|3.104
|19,60
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|-3,18
|