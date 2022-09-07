BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
07.09.2022 16:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2022 yılı Ağustos ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061024
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1160
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1673
En Düşük
18,0019
18:051.003,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.003,94
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,13
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.541.791
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|48.291.709
|% 9,99
|
|SELGD
|5,73
|5.010.958
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.808.328
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|170.867.549
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.660.565
|% -9,97
|
|VKING
|7,02
|7.754.779
|% -8,12
|
|FADE
|9,11
|214.050.013
|% -7,98
|
|ICBCT
|8,08
|283.719.708
|% -7,34
|
|THYAO
|74,70
|8.345.116.526
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,88
|8.285.955.997
|% -4,83
|
|AKBNK
|15,71
|7.833.992.181
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,87
|6.401.409.631
|% 7,98
|
|SISE
|26,26
|5.276.567.226
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,87
|6.401.409.631
|% 7,98
|
|YKBNK
|7,88
|8.285.955.997
|% -4,83
|
|AKBNK
|15,71
|7.833.992.181
|% 0,90
|
|ISCTR
|10,38
|4.532.556.892
|% -1,42
|
|VAKBN
|10,66
|3.517.954.026
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2274
|18,2377
|% 0,02
|
|Euro
|18,1480
|18,1578
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,8402
|20,9447
|% -0,45
|
|Frank
|18,4930
|18,6044
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8369
|4,8612
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|10,63
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|5,32
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.860
|20,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,15
|
|B. Petrol
|89,71
|89,71
|-3,12
|