BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
12.06.2023 11:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2023 yılı Mayıs ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157954
BIST
14:285.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 63,52
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:2823,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2200
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:2825,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2867
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:281.492,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,95
|Açılış
|: 1.492,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:26
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.055.663
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.518.170
|% 10,00
|
|INTEM
|94,15
|13.902.037
|% 9,99
|
|ERBOS
|150,80
|165.913.451
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|GMTAS
|10,98
|10.609.720
|% -3,51
|
|MARKA
|10,04
|17.257.863
|% -3,46
|
|KUYAS
|33,86
|66.860.481
|% -3,20
|
|THYAO
|183,60
|7.115.639.367
|% 3,79
|
|EREGL
|38,70
|3.677.217.001
|% 4,20
|
|SISE
|45,22
|1.934.129.336
|% 0,67
|
|SASA
|64,75
|1.899.202.066
|% -1,22
|
|KRDMD
|22,38
|1.831.036.867
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,94
|1.460.387.573
|% -1,12
|
|YKBNK
|12,38
|1.516.662.762
|% 0,00
|
|EREGL
|38,70
|3.677.217.001
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,38
|1.831.036.867
|% 0,99
|
|AKBNK
|18,52
|1.464.342.167
|% 0,33
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5981
|23,6041
|% 0,94
|
|Euro
|25,4344
|25,4422
|% 1,15
|
|Sterlin
|29,6394
|29,7881
|% 1,09
|
|Frank
|26,0290
|26,1858
|% 0,90
|
|Riyal
|6,2868
|6,3183
|% 1,14
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,29
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,42
|18,44
|0,17
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-1,37
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
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14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem
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14:40KORDS
Yüzde 5.44 oranında artışla 81.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 920, 851 adet işlem
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14:39KIMMR
Yüzde 5.88 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 952, 486 adet işlem
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14:38XU100
Endeks 5, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 54, 370.00 milyon TL de
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14:38MERIT
Yüzde 7.54 oranında artışla 38.80 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 420 adet işlem