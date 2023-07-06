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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri

06.07.2023 15:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )

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Yabancı Yatırımcı İşlemleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2023 yılı Haziran ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166271


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRNYO 7,81 90.187.524 % 10,00  
POLTK 2.882,00 62.575.530 % 10,00  
RAYSG 33,88 74.155.695 % 10,00  
BFREN 5.003,30 135.127.003 % 10,00  
TETMT 267,40 22.133.004 % 10,00  
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17:35 Alış Satış %  
Dolar 26,0316 26,0482 % -0,07  
Euro 28,2450 28,2936 % 0,06  
Sterlin 32,9228 33,0880 % -0,32  
Frank 28,8395 29,0132 % -0,20  
Riyal 6,9183 6,9530 % -0,18  
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17:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 -10,06  
Altın Gr. 1.595 1.595 -10,82  
Cumhuriyet 10.758 10.921 -14,00  
Tam 10.361 10.594 0,00  
Yarım 5.189 5.322 1,00  
Çeyrek 2.602 2.661 0,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 -0,51  
Gümüş Gr. 18,91 18,93 -0,47  
B. Petrol 75,28 75,28 -1,37  
Seans Raporu 17:35
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