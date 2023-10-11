BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
11.10.2023 18:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2023 yılı Eylül ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204622
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0222
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.670,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.670,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|4.023.421
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.120,60
|184.453.303
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|TETMT
|2.552,00
|34.498.899
|% -8,86
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|YKBNK
|19,30
|3.904.595.300
|% 0,42
|
|TUPRS
|144,40
|3.854.083.082
|% -2,17
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|YKBNK
|19,30
|3.904.595.300
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7347
|27,7421
|% 0,09
|
|Euro
|29,4467
|29,4623
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0239
|34,1945
|% 0,23
|
|Frank
|30,6202
|30,8047
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3727
|7,4096
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,27
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|13,14
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.346
|11.446
|50,00
|
|Yarım
|5.690
|5.745
|30,00
|
|Çeyrek
|2.836
|2.872
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,64
|0,18
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|-1,48
|