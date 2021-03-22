BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
22.03.2021 09:55
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
Saat 09:55:15 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919571
BIST
12:421.390
En Yüksek
|Değişim
|: -9,11%
|| -139,23
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:427,9113
En Yüksek
|Değişim
|: 9,68%
|| 0,6982
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:429,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 9,81%
|| 0,8429
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:42441,10
En Yüksek
|Değişim
|: 8,96%
|| 36,27
|Açılış
|: 441,10
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:42
|TRILC
|31,32
|104.684.199
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,00
|10.354.891
|% 6,64
|
|DOCO
|616,70
|68.362.617
|% 0,77
|
|BJKAS
|5,91
|203.511.812
|% 0,34
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|METUR
|29,16
|754.170
|% -10,00
|
|KONTR
|77,85
|22.692.444
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|6.622.933
|% -10,00
|
|BIMAS
|64,80
|263.332.013
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|5.863.169
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.075.521.858
|% -9,93
|
|THYAO
|12,45
|488.549.601
|% -9,72
|
|FROTO
|205,60
|403.344.125
|% -9,98
|
|SISE
|6,95
|394.626.779
|% -9,74
|
|PETKM
|5,45
|347.543.253
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.075.521.858
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|177.133.772
|% -9,52
|
|PETKM
|5,45
|347.543.253
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|145.154.574
|% -9,81
|
|SISE
|6,95
|394.626.779
|% -9,74
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9063
|7,9113
|% 9,68
|
|Euro
|9,4196
|9,4332
|% 9,81
|
|Sterlin
|10,9650
|11,0200
|% 9,94
|
|Frank
|8,5197
|8,5710
|% 10,19
|
|Riyal
|2,1089
|2,1195
|% 10,00
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-13,81
|
|Altın Gr.
|441
|442
|36,68
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.872
|2.950
|118,36
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|57,26
|
|Çeyrek
|696
|714
|28,63
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,41
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,41
|