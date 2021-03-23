BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
23.03.2021 09:55
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
Saat 09:55:30 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919864
BIST
11:151.268
En Yüksek
|Değişim
|: -8,06%
|| -111,18
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:157,7728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:159,3574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0983
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:15435,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,00
|Açılış
|: 435,17
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:15
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TRILC
|33,08
|80.594.695
|% 5,62
|
|ARSAN
|9,88
|16.735.090
|% 1,54
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|GOZDE
|6,57
|22.563.777
|% -10,00
|
|AKSGY
|1,80
|2.274.216
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.346.182
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,70
|960.037
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|42.566.770
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|EREGL
|13,28
|186.126.827
|% -9,72
|
|FROTO
|186,70
|166.631.195
|% -9,19
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,17
|86.153.347
|% -9,21
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|EKGYO
|1,74
|55.048.717
|% -7,94
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7687
|7,7728
|% -0,12
|
|Euro
|9,2995
|9,3574
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,7338
|10,7876
|% 0,00
|
|Frank
|8,3565
|8,4069
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0697
|2,0801
|% 0,26
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,42
|
|Altın Gr.
|435
|435
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,76
|
Seans Raporu
11:15
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11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 16 kaybederek (% -8.32 ) 1, 314
-
11:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZPLIB, TOASO
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11:29XU100
Endeks 1, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 14 altında . İşlem hacmi 2, 887.00 milyon TL de
-
11:29ZPLIB
Yüzde -18.65 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 700 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 1, 273 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 73 altında . İşlem hacmi 2, 391.00 milyon TL de