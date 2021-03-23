BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
23.03.2021 10:31
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
Saat 10:31:08 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919877
BIST
11:221.280
En Yüksek
|Değişim
|: -7,23%
|| -99,70
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:227,7524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:229,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0721
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:22433,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 433,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:22
|TRILC
|34,44
|97.685.815
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|ARSAN
|9,87
|19.129.415
|% 1,44
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|GLYHO
|5,04
|18.430.412
|% -10,00
|
|DOAS
|25,92
|10.334.129
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|47.819.167
|% -10,00
|
|GEDIK
|19,26
|3.775.593
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.437.540
|% -10,00
|
|EREGL
|13,28
|243.214.704
|% -9,72
|
|GARAN
|7,19
|238.631.556
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|201.913.302
|% -9,94
|
|FROTO
|188,40
|191.091.022
|% -8,37
|
|YKBNK
|2,17
|183.428.784
|% -9,21
|
|YKBNK
|2,17
|183.428.784
|% -9,21
|
|AKBNK
|4,80
|201.913.302
|% -9,94
|
|TSKB
|1,33
|53.760.946
|% -9,52
|
|EKGYO
|1,73
|69.181.742
|% -8,47
|
|PETKM
|4,98
|171.963.520
|% -8,62
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7493
|7,7524
|% -0,38
|
|Euro
|9,2390
|9,3312
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,6999
|10,7535
|% -0,31
|
|Frank
|8,3276
|8,3777
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0626
|2,0729
|% -0,09
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|0,10
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-1,02
|