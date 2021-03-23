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BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi

23.03.2021 10:31



BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )

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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Saat 10:31:08 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919877


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Tam 2.879 2.953 121,41  
Yarım 1.391 1.429 58,73  
Çeyrek 698 714 29,37  
Gümüş.Ons 25,56 25,60 -0,18  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,04  
B. Petrol 63,60 63,60 -1,02  
Seans Raporu 11:22
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