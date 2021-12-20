BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
20.12.2021 15:53
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
Saat 15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984726
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,1978
En Yüksek
|Değişim
|: -8,14%
|| -0,9921
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -8,24%
|| -1,1407
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05654,34
En Yüksek
|Değişim
|: -7,55%
|| -53,46
|Açılış
|: 654,34
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0776
|11,2127
|% -8,02
|
|Euro
|12,5105
|12,8181
|% -7,38
|
|Sterlin
|15,0106
|15,0859
|% -7,65
|
|Frank
|12,1767
|12,2501
|% -7,88
|
|Riyal
|2,9801
|2,9950
|% -8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,93
|
|Altın Gr.
|653
|653
|-54,47
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|-0,68
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
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17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
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17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem