BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:32
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 17:32:21 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995038
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0143
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5437
En Düşük
13,5150
17:3215,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0296
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,3468
En Düşük
15,3161
17:32789,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,94
|Açılış
|: 788,99
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
799,36
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
|
|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5177
|13,5437
|% 0,11
|
|Euro
|15,3059
|15,3468
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,3306
|18,4225
|% 0,29
|
|Frank
|14,6883
|14,7768
|% 0,35
|
|Riyal
|3,5956
|3,6136
|% 0,72
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,09
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|0,27
|
|B. Petrol
|87,91
|87,91
|1,43
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK