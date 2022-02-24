BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
24.02.2022 09:55
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Açıklamalar
Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003972
BIST
09:551.863
En Yüksek
|Değişim
|: -7,59%
|| -153,09
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.863
09:5514,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,3999
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
14,2185
En Düşük
13,7709
09:5516,0965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,4387
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
16,0965
En Düşük
15,4856
09:55887,38
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 38,97
|Açılış
|: 887,38
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
888,17
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALKA
|17,82
|1.172.136
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,50
|103.032
|% 0,00
|
|SONME
|36,80
|71.245
|% 0,00
|
|OYLUM
|4,86
|607.981
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,18
|259.000
|% 0,00
|
|BEYAZ
|7,56
|129.578
|% -10,00
|
|AKMGY
|37,26
|41.210
|% -10,00
|
|ARMDA
|63,45
|344.534
|% -10,00
|
|TURGG
|162,00
|133.326
|% -10,00
|
|TMPOL
|14,94
|175.082
|% -10,00
|
|KRDMD
|10,65
|4.038.834.178
|% -9,13
|
|PETKM
|7,60
|839.712.046
|% -6,52
|
|OTKAR
|400,00
|274.349.935
|% -8,99
|
|KOZAA
|20,00
|206.567.861
|% -6,72
|
|AKSA
|34,10
|203.735.920
|% -9,31
|
|KRDMD
|10,65
|4.038.834.178
|% -9,13
|
|PETKM
|7,60
|839.712.046
|% -6,52
|
|AKSGY
|1,57
|19.853.144
|% -9,77
|
|KOZAA
|20,00
|206.567.861
|% -6,72
|
|AKSEN
|11,99
|108.092.472
|% -7,48
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2007
|14,2197
|% 2,91
|
|Euro
|15,9960
|16,0354
|% 2,41
|
|Sterlin
|19,1207
|19,2166
|% 2,49
|
|Frank
|15,4179
|15,5108
|% 2,88
|
|Riyal
|3,7758
|3,7948
|% 2,84
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|33,52
|
|Altın Gr.
|885
|885
|36,39
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,48
|
|B. Petrol
|98,83
|98,83
|4,78
|
Seans Raporu
09:55
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10:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -167, 72 kaybederek (% -7.46 ) 2, 079
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10:11XU100
Endeks 1, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 59 altında . İşlem hacmi 278.00 milyon TL de
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