Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi

24.02.2022 09:55
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi


BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003972


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.863
Değişim :  -7,59% |  -153,09
Açılış :  1.953  
Önceki Kapanış :  2.016  
En Yüksek
1.953 En Düşük
1.863
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 17,82 1.172.136 % 10,00  
DAGHL 13,50 103.032 % 0,00  
SONME 36,80 71.245 % 0,00  
OYLUM 4,86 607.981 % 0,00  
VKFYO 5,18 259.000 % 0,00  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 14,2007 14,2197 % 2,91  
Euro 15,9960 16,0354 % 2,41  
Sterlin 19,1207 19,2166 % 2,49  
Frank 15,4179 15,5108 % 2,88  
Riyal 3,7758 3,7948 % 2,84  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 33,52  
Altın Gr. 885 885 36,39  
Cumhuriyet 5.628 5.713 -22,00  
Tam 5.603 5.743 -25,45  
Yarım 2.708 2.778 -12,31  
Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 25,03 25,05 0,47  
Gümüş Gr. 11,39 11,40 0,48  
B. Petrol 98,83 98,83 4,78  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru