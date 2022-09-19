BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
19.09.2022 17:07
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Açıklamalar
Saat 17:07:30 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064054
BIST
16:563.243
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -134,02
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
16:5618,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:5618,3383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:56979,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,55
|Açılış
|: 979,92
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SMRTG
|45,98
|108.448.162
|% 10,00
|
|MERKO
|6,51
|25.464.101
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.373.508
|% 9,95
|
|RODRG
|37,88
|9.069.447
|% 9,92
|
|IZFAS
|3,99
|14.595.256
|% 9,92
|
|HALKB
|8,95
|2.689.994.874
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.270.121
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.152.598
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.713.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.871.037
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,43
|4.240.215.123
|% -6,23
|
|GARAN
|19,72
|3.910.540.552
|% -9,46
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,43
|4.240.215.123
|% -6,23
|
|HALKB
|8,95
|2.689.994.874
|% -9,96
|
|ISCTR
|7,96
|2.464.902.555
|% -9,13
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2897
|18,3046
|% 0,27
|
|Euro
|18,3082
|18,3453
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,7730
|20,8772
|% -0,07
|
|Frank
|18,8482
|18,9617
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,38
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|-22,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-1,78
|
Seans Raporu
16:55
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -168, 41 kaybederek (% -4.59 ) 3, 499
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17:09
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZPLIB, HALKB
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17:09XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 82 altında . İşlem hacmi 49, 765.00 milyon TL de
-
17:08HURGZ
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 565, 706 adet işlem
-
17:07BJKAS
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 567, 023 adet işlem