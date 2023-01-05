BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
05.01.2023 16:31
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
Saat 16:31:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094182
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0730
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7894
17:091.107,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -10,10
|Açılış
|: 1.107,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7677
|18,7744
|% 0,17
|
|Euro
|19,7959
|19,8109
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,3006
|22,4124
|% -1,04
|
|Frank
|20,0062
|20,1267
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9789
|5,0038
|% 0,19
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-18,19
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|-9,10
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.533
|7.608
|-18,00
|
|Yarım
|3.648
|3.719
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,10
|-0,24
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|0,58
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Seans Raporu
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