BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:23
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 17:23:05 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100439
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0650
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.131,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.131,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|63.477.990
|% 7,65
|
|KONYA
|3.043,50
|203.710.220
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.628
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
|
|THYAO
|125,80
|8.267.891.872
|% -4,12
|
|EREGL
|36,84
|6.199.030.407
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.614.534.707
|% -9,20
|
|KOZAL
|519,50
|4.454.023.057
|% -7,73
|
|TUPRS
|473,00
|4.432.665.174
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,33
|4.247.784.726
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,55
|585.607.641
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7761
|18,7806
|% 0,04
|
|Euro
|20,2212
|20,2280
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6950
|22,8088
|% -0,22
|
|Frank
|20,1179
|20,2391
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-6,27
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.656
|7.723
|-12,00
|
|Yarım
|3.719
|3.778
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,02
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|1,45
|