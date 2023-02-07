BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:11
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
Saat 12:11:30 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110519
BIST
12:114.683
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -246,87
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.683
12:1118,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:1120,1961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0131
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:111.135,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.135,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:11
|INTEM
|86,90
|9.460.686
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.168.540
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.741.307
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.667.764
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.882.459
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.790.516
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.725.138
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.756.612
|% -9,96
|
|THYAO
|131,40
|1.610.945.916
|% -6,08
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|ASELS
|53,60
|1.282.723.044
|% -8,84
|
|KOZAL
|515,30
|1.017.273.441
|% -1,57
|
|EREGL
|38,80
|943.820.822
|% -3,15
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,04
|355.686.434
|% -3,16
|
|YKBNK
|8,41
|373.143.891
|% -5,29
|
|BSOKE
|5,75
|225.428.127
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|214.849.243
|% 9,32
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8249
|18,8351
|% 0,05
|
|Euro
|20,1874
|20,1961
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5701
|22,6833
|% 0,02
|
|Frank
|20,2690
|20,3911
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.724
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.773
|3.805
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
|