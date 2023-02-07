BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
07.02.2023 13:04
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
Saat 13:04:18 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110551
BIST
13:534.648
En Yüksek
|Değişim
|: -5,73%
|| -282,53
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:5318,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:5320,1923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0169
|Açılış
|: 20,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:531.134,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.134,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KONYA
|2.964,50
|90.779.301
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.166.533
|% 10,00
|
|CMBTN
|506,70
|49.081.232
|% 9,98
|
|AFYON
|7,84
|114.888.975
|% 9,96
|
|BMSCH
|14,28
|21.205.167
|% 9,85
|
|AKGRT
|2,88
|47.949.073
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.314.339
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.037.751
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.081.668
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.143.202
|% -10,00
|
|THYAO
|130,00
|2.446.581.340
|% -7,08
|
|ASELS
|53,45
|2.052.231.574
|% -9,10
|
|KRDMD
|17,17
|1.966.121.134
|% -2,77
|
|KOZAL
|509,10
|1.339.410.759
|% -2,75
|
|TUPRS
|544,20
|1.314.877.334
|% -5,99
|
|KRDMD
|17,17
|1.966.121.134
|% -2,77
|
|EKGYO
|6,82
|461.059.528
|% -6,19
|
|YKBNK
|8,39
|499.639.771
|% -5,52
|
|BUCIM
|6,04
|307.881.174
|% 8,24
|
|AKBNK
|15,32
|707.390.903
|% -5,43
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8184
|18,8347
|% 0,05
|
|Euro
|20,1826
|20,1906
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5182
|22,6311
|% -0,21
|
|Frank
|20,2520
|20,3740
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.702
|7.752
|-36,00
|
|Yarım
|3.763
|3.793
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|1,78
|