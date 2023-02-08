BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
08.02.2023 10:12
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
Saat 10:12:01 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111368
BIST
10:124.280
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -225,14
|Açılış
|: 4.505
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.280
10:1218,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:1220,2431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0448
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2643
En Düşük
20,1288
10:121.138,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.138,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.138,46
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:12
|NUHCM
|123,40
|21.495.795
|% 8,25
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.167,50
|61.520.503
|% 6,85
|
|AFYON
|8,34
|79.149.009
|% 6,38
|
|CMBTN
|535,00
|21.252.749
|% 5,59
|
|YEOTK
|48,60
|12.755.142
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|722.948
|% -10,00
|
|PSGYO
|5,58
|7.159.934
|% -10,00
|
|SANKO
|19,28
|1.855.147
|% -9,99
|
|BEYAZ
|18,92
|2.481.659
|% -9,99
|
|ASELS
|48,94
|299.800.865
|% -7,57
|
|SISE
|37,28
|229.108.090
|% -3,97
|
|THYAO
|119,90
|202.902.425
|% -5,74
|
|EREGL
|36,22
|201.226.310
|% -3,62
|
|AKBNK
|13,96
|152.966.789
|% -5,03
|
|EKGYO
|6,18
|94.409.535
|% -5,65
|
|YKBNK
|7,80
|93.600.748
|% -4,06
|
|AKBNK
|13,96
|152.966.789
|% -5,03
|
|GSRAY
|7,60
|80.293.033
|% -9,95
|
|AFYON
|8,34
|79.149.009
|% 6,38
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8237
|18,8332
|% 0,05
|
|Euro
|20,2346
|20,2431
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6380
|22,7515
|% 0,17
|
|Frank
|20,3639
|20,4866
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0046
|5,0297
|% 0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|11,60
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|6,21
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.729
|7.784
|29,00
|
|Yarım
|3.776
|3.809
|14,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.904
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,15
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,09
|