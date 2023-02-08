BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
08.02.2023 10:42
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Açıklamalar
Saat 10:42:31 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111375
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0122
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.133,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.133,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8237
|18,8277
|% 0,02
|
|Euro
|20,1810
|20,1861
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6409
|22,7544
|% 0,18
|
|Frank
|20,3625
|20,4852
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0022
|5,0273
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|2,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|0,87
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.685
|7.750
|-5,00
|
|Yarım
|3.755
|3.792
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.896
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|0,10
|
|B. Petrol
|84,13
|84,13
|0,44
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Seans Raporu
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