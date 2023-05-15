BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi
15.05.2023 09:55
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( EBDK Seans Durdurma Bildirimi )
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Açıklamalar
Saat 09:55:17 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151214
BIST
09:554.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,38%
|| -306,03
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.490
En Düşük
4.490
09:5519,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0898
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
19,6581
En Düşük
19,3896
09:5521,3931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1526
|Açılış
|: 24,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
09:551.273,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.273,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.275,07
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler09:55
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 180,00
|
|GENIL
|39,58
|43.147.876
|% 2,89
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|QNBFB
|39,28
|322.031
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|QNBFB
|39,28
|322.031
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|VKING
|32,02
|25.140.802
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,29
|175.459
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,00
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6492
|19,6538
|% 0,46
|
|Euro
|21,3879
|21,3931
|% 0,72
|
|Sterlin
|24,4247
|24,5472
|% 0,62
|
|Frank
|21,8081
|21,9395
|% 0,47
|
|Riyal
|5,2232
|5,2494
|% 0,42
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|5,61
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,09
|
|Cumhuriyet
|9.956
|10.103
|280,00
|
|Tam
|9.741
|10.030
|257,83
|
|Yarım
|4.654
|4.893
|29,00
|
|Çeyrek
|2.320
|2.439
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|0,12
|
|B. Petrol
|73,90
|73,90
|-0,27
|