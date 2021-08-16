BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2021 05:02
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test bildirimi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958183
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5277
En Düşük
8,5092
18:0510,0660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0136
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0779
En Düşük
10,0364
18:05487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,87
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5113
|8,5151
|% -0,02
|
|Euro
|10,0437
|10,0660
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7759
|11,8350
|% 0,14
|
|Frank
|9,2693
|9,3251
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,54
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,85
|69,85
|-0,39
|