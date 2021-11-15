BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2021 06:30
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test bildirimidir. Dikkate almayiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977631
BIST
12:121.705
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
|| 66,97
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
12:129,9989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
12:1211,4534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 11,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
12:12597,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,19
|Açılış
|: 597,61
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler12:12
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|144.760.122
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|YKBNK
|3,39
|907.862.827
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,95
|1.005.402.325
|% 9,62
|
|OYLUM
|8,76
|25.949.073
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,84
|73.196.207
|% -8,46
|
|ADESE
|1,13
|318.201.887
|% -7,38
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|NUGYO
|11,08
|5.250.374
|% -4,48
|
|THYAO
|18,18
|1.234.932.580
|% 2,02
|
|PETKM
|7,88
|1.155.137.992
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,95
|1.005.402.325
|% 9,62
|
|YKBNK
|3,39
|907.862.827
|% 9,71
|
|ISCTR
|6,96
|758.251.692
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,22
|387.984.418
|% 6,09
|
|TSKB
|1,68
|505.320.640
|% 6,33
|
|ADESE
|1,13
|318.201.887
|% -7,38
|
|YKBNK
|3,39
|907.862.827
|% 9,71
|
|PETKM
|7,88
|1.155.137.992
|% 3,01
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9944
|9,9989
|% -0,01
|
|Euro
|11,4463
|11,4534
|% 0,01
|
|Sterlin
|13,3631
|13,4301
|% -0,13
|
|Frank
|10,8063
|10,8713
|% -0,11
|
|Riyal
|2,6558
|2,6691
|% -0,09
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,41
|
|Altın Gr.
|597
|598
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.949
|4.009
|-13,00
|
|Tam
|3.933
|4.032
|-10,04
|
|Yarım
|1.901
|1.950
|-4,85
|
|Çeyrek
|953
|975
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,61
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:28XU100
Endeks 1, 706 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 09 üstünde . İşlem hacmi 16, 155.00 milyon TL de
-
12:28SAHOL
Yüzde 9.15 oranında artışla 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 013, 590 adet işlem
-
12:27KLKIM
Yüzde 8.16 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 299, 911 adet işlem
-
12:25KCHOL
Yüzde 9.33 oranında artışla 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 809, 102 adet işlem
-
12:24AKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 925, 146 adet işlem