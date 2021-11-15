BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2021 06:31
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test bildirimidir. Dikkate almayiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977632
BIST
11:001.682
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 43,89
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
11:0010,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
11:0011,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0082
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
11:00598,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,38
|Açılış
|: 598,59
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:58
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|138.141.419
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|GOZDE
|7,95
|114.873.532
|% 9,05
|
|YKBNK
|3,34
|485.092.150
|% 8,09
|
|OYLUM
|8,76
|17.504.433
|% -9,97
|
|BASGZ
|14,02
|109.884.485
|% -9,96
|
|ADESE
|1,10
|193.678.185
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,81
|34.892.796
|% -8,93
|
|PENTA
|184,90
|5.263.980
|% -5,33
|
|PETKM
|7,81
|792.305.992
|% 2,09
|
|AKBNK
|6,83
|491.297.227
|% 7,73
|
|YKBNK
|3,34
|485.092.150
|% 8,09
|
|THYAO
|17,78
|326.781.210
|% -0,22
|
|ISCTR
|6,80
|299.211.029
|% 6,92
|
|ADESE
|1,10
|193.678.185
|% -9,84
|
|YKBNK
|3,34
|485.092.150
|% 8,09
|
|TSKB
|1,64
|219.629.820
|% 3,80
|
|PETKM
|7,81
|792.305.992
|% 2,09
|
|SKBNK
|1,19
|118.859.965
|% 3,48
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9988
|10,0036
|% 0,04
|
|Euro
|11,4516
|11,4599
|% 0,06
|
|Sterlin
|13,3870
|13,4541
|% 0,05
|
|Frank
|10,8262
|10,8914
|% 0,07
|
|Riyal
|2,6591
|2,6724
|% 0,03
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,08
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
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11:13XU100
Endeks 1, 681 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 7, 271.00 milyon TL de
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11:13ISCTR
Yüzde 6.92 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 781, 676 adet işlem
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11:12TSPOR
Yüzde 6.21 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 167, 663 adet işlem
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11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, BIMAS, TAVHL
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11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 09 artarak (% 2.77 ) 1, 488